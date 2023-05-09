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Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#Seçim
Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Gaziantep’te Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

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Açıklamalarda bulunan Oğan, Van ziyareti dönüşünde seçim otobüsünün Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğrağını söyledi. Seçimlere daha sakin bir ortamda gidilmesi gerektiğini vurgulayan Oğan, şöyle konuştu: “Seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır. Buradan Türkiye’yi bir tehdide karşı uyarmak istiyorum: Arkadaşlar, seçimlerin birinci turda bitirmeye çalışanlara özellikle de muhalefete buradan sesleniyorum. Ne büyük tarihi gaflet içerisinde olduklarını duysunlar. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farkla seçimleri kazanırsa Türkiye’yi bunlar kaosa götürür. HDP ve HÜDA PAR arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla, Türkiye’de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır.” 

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#Sinan Oğan#ATA İttifakı#Seçim

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