Seçim kanununda değişiklik formülü

Haberin Devamı

Çalışmalarda netleşen tek maddenin barajın yüzde 7’ye çekilmesi olduğu belirtildi. Bazı AK Parti kurmayları, barajın yüzde 10’dan yüzde 7’ye çekilerek yapılması planlanan 3 puanlık düşüşün ufak bir revizyon olduğunu savundu. AK Parti kulislerinde, yalnızca seçim barajında yapılacak bir düzenlemenin seçim yasasında reform beklentilerini karşılamayabileceği değerlendiriliyor. Bazı kurmaylar da yasa çalışmasının en geç 2022 başında Meclis gündemine geleceğini savunuyor. Çalışmadan tartışmalı maddeler çıkartılarak, sınırlı değişiklik yapılabileceği formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Meclis’in açılmasıyla iki parti arasında seçim çalışmalarıyla ilgili trafik yoğunlaşacak. İki liderin de görüşünün alınmasının ardından son karar verilecek.