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AK Parti'li Yazıcı: Oy pusulalarına görme engelliler için şablon uygulaması yapılacak

#Hayati Yazıcı#Seçim Kanunu#TBMM
AK Partili Yazıcı: Oy pusulalarına görme engelliler için şablon uygulaması yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacağını açıkladı. Yeni kanunda görme engelliler için yeni bir düzenleme getirileceğimi belirten Yazıcı, "Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bilindiği gibi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak” dedi.

Görme engelli vatandaşların tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak bir düzenlemenin de olacağını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

* Teklifimizde yapacağımız ekleme ile görme engelli vatandaşlarımızın tek başına oy kullanmalarına imkân sağlayacak çok önemli bir düzenlemenin de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu düzenlemenin uygulanmasıyla ‘oyun gizliliği’ esası korunmuş olacaktır.

* Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile 'görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon' uygulaması yapılacaktır.

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* Her zaman belirttiğimiz gibi bizim için önemli olan hür irade ve hür iradenin engellenmeden sonuç vermesini sağlamaktır.

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#Hayati Yazıcı#Seçim Kanunu#TBMM

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