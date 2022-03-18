‘Seçim kanunu en çok CHP’li vekilleri rahatlatır’

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FİZİKİ KALKINMA EKSİK KALMADI

“Artık fiziki kalkınma noktasında eksiğimiz kalmadığını ifade etmek isterim. Az önce televizyon ekranında paletli ambulanslarla hasta taşınmasını izledim. Biz geldiğimizde bırakın paletli ambulansı normal ambulans var mıydı? Doğru dürüst normal ambulans yoktu. Biz merdiven altlarında adalet arayışlarının olduğu dönemleri biliriz.

SİYASİ MÜHENDİSLİK GAYRETLERİ

Cumhur İttifakı olarak uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz Seçim Kanunu teklifini Meclis’e sunduk. Bu düzenlemeler en çok CHP milletvekillerini rahatlatır diye düşünüyorum. Bunlar seçimler öncesinde gözleri yaşlı şekilde başka partilere ikram ediliyordu. Artık siyasi mühendislik gayretlerinin ürünü bu tür taşınmalara ihtiyaç kalmamıştır. CHP milletvekillerinin tuzluk misali elden ele taşındığı tablolarla karşılaşmayacağız. Bu düzenleme de en çok CHP milletvekillerinin işine yarayacaktır. İttifakını geniş tabanlı göstermek için listelerinin bir kısmını peşkeş çekiyordu. Ahlatlıbel’de yuvarlak masada toplanmayla siyaset olmuyor.”