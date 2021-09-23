‘Seçim Kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022’

Haberin Devamı

(AA) “Seçim Kanunu ile ilgili değişikliğin seçimden en geç bir yıl önce yapılması lazım” diyen Şentop, “Çünkü Seçim Kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziranı’na kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım çünkü ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran’da seçim olacak” şeklinde konuştu. TBMM Başkanı, Seçim Kanunu değişikliğiyle ilgili henüz Meclis’e verilmiş teklif olmadığını belirterek, “O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman zaten şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra genel kurul aşaması olarak Meclis’in kendi olağan gündemi devam eder. Muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçeyle ilgili görüşmeler ve yoğunluk başlar” açıklamasında bulundu.