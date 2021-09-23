Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İbrahim Tatlısese 2 ay 15 gün hapis cezasıİbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası!#İbrahim Tatlıses
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Mimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettikMimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettik#Mimarlık
Halkın sağlığıyla oynayacaklardıHalkın sağlığıyla oynayacaklardı#İlaç
Turizm sektörü 2022den umutluTurizm sektörü 2022'den umutlu#Turizm
İklim krizi ‘faturası’İklim krizi ‘faturası’#İklim Krizi
Son Dakika: Fenerbahçede Giresunspor maçı öncesi eksik çok Tam 5 isim...Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasarayın kabus gecesi Fatih Terimle yönetiminde ilk kez...Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...#Galatasaray
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
HABERLERGündem Haberleri

‘Seçim Kanunu değişikliği için son tarih Haziran 2022’

#Seçim Kanunu#Mustafa Şentop#Seçim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya’dan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada, Meclis’te 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemini ve Seçim Kanunu’nda olası değişiklikleri değerlendirdi.

Haberin Devamı

(AA)Seçim Kanunu ile ilgili değişikliğin seçimden en geç bir yıl önce yapılması lazım” diyen Şentop, “Çünkü Seçim Kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziranı’na kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım çünkü ondan 1 yıl sonra 2023 Haziran’da seçim olacak” şeklinde konuştu. TBMM Başkanı, Seçim Kanunu değişikliğiyle ilgili henüz Meclis’e verilmiş teklif olmadığını belirterek, “O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman zaten şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra genel kurul aşaması olarak Meclis’in kendi olağan gündemi devam eder. Muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçeyle ilgili görüşmeler ve yoğunluk başlar” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim Kanunu#Mustafa Şentop#Seçim