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Seçim için depremzede vatandaşların adres değişikliği E-devlet üzerinden yapılabilecek

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Depremzede#Adres Değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 19:55

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ikamet adresi dışında bir il veya ilçeye taşınan ya da konteyner, çadır kent, yurt gibi geçici barınma yerlerinde bulunan afetzede vatandaşların adres değişikliklerini 17 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden başvuru sürecine ilişkin bir video paylaşıldı.

Seçim için depremzede vatandaşların adres değişikliği E-devlet üzerinden yapılabilecek

Birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanacak depremzede vatandaşların adres değişikliklerini 17 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceği ve 18 Mart 2023 tarihinden itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacağı belirtildi.

Seçim için depremzede vatandaşların adres değişikliği E-devlet üzerinden yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklama şöyle:

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İkameti deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarımızın e-Devlet Kapısı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde adres değişikliğinde bulunmaları için şu adımları izlemesi gerekir;

- e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “adres değişikliği” yazılır.

- Çıkan sonuçlardan “Adres Değişikliği Bildirimi” dijital hizmeti seçilir.

- Adres değişikliğini, kendi adınıza ya da aynı konutu paylaştığınız aile fertleriniz adına yapabilirsiniz. Yapacağınız işleme uygun tercihte bulunduktan sonra taşınma tarihi seçilerek “Devam Et” butonuna tıklanır.

Sadece kendiniz için adres bildiriminde bulunacaksanız:

- Açılan sayfada adres bildirim türü seçilir ve taşınılan yerleşim yerine ait adres bilgileri doldurularak “Devam Et” butonuna tıklanır.

Kendiniz ve aynı konutu paylaştığınız aile fertleri için adres bildiriminde bulunacaksanız:

- Açılan sayfada, adres bildiriminde bulunacağınız kişinin T.C. Kimlik numarası, Adı ve Soyadı girildikten sonra ekle butonu ile kişi “Adres Beyanı Yapılacak Kişiler” listesine eklenir ve “İlerle” butonuna tıklanır.

- Açılan sayfadan bildirim yöntemi seçilir.

Seçim için depremzede vatandaşların adres değişikliği E-devlet üzerinden yapılabilecek

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Mobil imza ya da elektronik imzası bulunmayan vatandaşlar e-Devlet Kapısı’na kayıtlı telefonları üzerinden SMS ile doğrulama yöntemini seçebilirler. “SMS ile Doğrulama” yöntemi seçilerek T.C. Kimlik Kartının seri numarası veya Nüfus Cüzdanın seri ve cüzdan numarası aralarında boşluk bırakılmadan ilgili alana girilir ve “Devam Et” butonuna tıklanır.

e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı telefon numaranıza gelen SMS’te bulunan doğrulama kodu ilgili alana yazıldıktan sonra “Doğrula” butonuna tıklanır.

Seçim için depremzede vatandaşların adres değişikliği E-devlet üzerinden yapılabilecek

Açılan sayfadaki bilgiler kontrol edilip yasal bilgilendirme metni onaylandıktan sonra “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklanarak adres değişikliği bildirimi işlemi tamamlanır.

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#Seçim#Depremzede#Adres Değişikliği

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