‘Seçim için 360 zor’

Ankara’nın başkent oluşunun 97’nci yılı dolayısıyla Altındağ Belediyesi’nce Kavaklı köyünde düzenlenen 5 bin fidan dikim törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı’nın veya Meclis’in 5’te 3’lük bir çoğunlukla yani 360’ın üzerinde bir sayı ile seçim kararı alabileceğini belirten Şentop, böyle bir karar aldığında hem Meclis hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenileneceğini vurguladı. Şentop şunları söyledi:

YENİ ANAYASA İLE ZORLAŞTIRILDI

“Önceki sistemde Meclis’te nitelikli çoğunluk aranmıyordu bu konuda, karar alınabilirdi. Yapılan değişiklikle erken seçim kararı almak zorlaştırıldı. Bunlar gerçekten zaruri bir ihtiyaç olduğu zaman seçim kararı alınabilsin diye Anayasa’ya konulmuş hükümlerdir ama bir taraftan da sık sık keyfi olarak, şartları, konjonktürü sadece dikkate alarak ‘seçim kararı alınmasın’ diye de konulmuş hükümlerdir. Bu bakımdan Anayasa’daki bu realite karşısında ben erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim kararı önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek çok zordur, zorlaştırılmıştır. Kanaatimce seçimler bundan sonra Türkiye’de hep vaktinde yapılır. Sadece 2023’te değil, ondan sonra da erken seçim Türkiye’de olmaz, hep vaktinde yapılır. Amaç buydu zaten.”