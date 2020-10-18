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Haber Giriş: 18.10.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

‘Seçim en kritik döneme denk gelince dedikodulara sebep oldu’

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Hürriyet Gazetesi muhabiri Musa Kesler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Furkan Kaya ile konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yarışıyor. Yeditepe Üniversitesi’nden Dr. Furkan Kaya ile bu seçimleri konuştuk.

Kaya yaptığı açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde bu kadar çok adayla gidilen bir seçim olmadı. 11 ay var. İkinci turda yarış Tatar ve Akıncı arasında… Bu noktada diğer adayların ve kitlelerinin kimi destekleyeceği çok önemli. Seçimin neticesini bu destekler belirleyecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve çevre coğrafyada büyük bir mücadelenin içinde. Bu mücadelenin ağırlık merkezinde de Kıbrıs var. Cumhurbaşkanlığı seçiminin böyle kritik bir döneme denk gelmesi beraberinde birçok iç ve dış politik söylemlere, bazı dedikodulara sebep olmakta” dedi…

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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