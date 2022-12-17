‘Seçim birkaç hafta öne alınabilir’

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CNN TÜRK canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalar yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, özetle şunları söyledi:

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

“Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. HDP’ye gideceğiz. Ben Meclis’te kabul edileceğini düşünüyorum. 400’ün üzerinde bir şeyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

Araştırma Komisyonu önerisini haftaya Meclis’e sunacağız. Kızımız koruma altında. 2 yıl önce talepleri reddedilmiş. HSK bununla ilgili de soruşturma başlattı.

Ben bir avukatım, bu işlerin nasıl yürütüldüğünü biliyorum. Öğretmen bu çocuğun okula gelmemesini hiç mi merak etmedi, arkadaşları hiç mi fark etmedi? Evlilik yaşı 18’dir. Şu an aile izniyle 17, 16 yaşında evlenen yok mu, maalesef var. Medeni hukukta neyse o, bir çocuğun 18 yaşını bitirdikten sonra kendi kararıyla evlenmesi gerekir. Benim tercihim kimse aile izniyle evlenmesin.

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KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK

Cumhurbaşkanı’mızın 99 yılında hapse girmesiyle, yaşanan süreçle bir paralellik kurulmaya çalışılıyor. İkisi arasında o kadar temel farklılıklar var ki... Sayın Cumhurbaşkanı’mızla ilgili olay olduğunda karar kesinleşmişti. Bütün siyasi hayatı bitmişti. ‘Muhtar bile olamaz’ manşetleri laf olsun diye atılmıyordu. Bugün öyle bir durum yok.

İBB Başkanı seçildiği günden itibaren kendi siyasi duruşuyla, Cumhurbaşkanımız arasında bir korelasyon kurmaya çalışıyor. Herhalde imreniyor, öyle bir hikâyesi olsun istiyor. Ama herkesin hikâyesi biricik. Akşener, buradan İmamoğlu’nun adaylığını sivriltiyor.

BENCE SÜRPRİZ BİR İSİM

(6’lı masanın adayı) Ben sürpriz bir isim olacağını düşünüyorum. O kararı onlar verecek, biz vermeyeceğiz. Kendileri karar verirken bizi bir parçası yapmasınlar.

SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK?

Seçim nisandan sonra olacak. Mayısta olursa buna erken seçim denilmez. Seçim öne gelirse de ancak, en fazla birkaç hafta öne gelebilir.”