Seçim barajı yüzde 7 olarak netleşti

Çelik özetle şöyle dedi:

BİR GÖÇMEN DAHA ALACAK DURUMUMUZ YOK: Kuşkusuz Türkiye tüm dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Dünyanın gözü önünde mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye üstleniyor. Bundan sonra Türkiye’nin bir göçmen daha alacak durumu yoktur. Biz bunu çok çeşitli defalar muhataplarımıza ifade etmişizdir. Ama hiç kimse Türkiye bir mülteci daha alacak şeklinde düşünmemelidir.

Özellikle Afganistan üzerinden oluşacak mülteci krizi nedeniyle bu uyarıları yapıyoruz. Geçmişte Suriye’de ‘Herkes elini taşın altına koysun’ önerisinde bulunmuştuk. Ama buna yanaşmayanlar, o insanlar ölümle karşı karşıya kalınca göç dalgasının ortaya çıktığını gördü. Afganistan’daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir, gelişmiş ülkelerin sınır ülkeleri sorumluluk alır diyorsa hayatlarının en büyük hatalarını yaparlar.

TALİBAN’LA DA TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ: Afganistan’da geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Taliban yakın zamanda bir hükümet açıklayacağını söyledi. Fiili güç olan Taliban’la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda tüm kaygıların ortadan kalkmasını arzu ederiz.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ: İlk başlık vatandaşı yalan haberden korumak. Bu konu sürekli olarak bizim gündemimize gelen bir konudur. Yalan haberlerin çok kolay yayıldığı bir zemin burası. Düzenleme ihtiyacı söz konusudur. Henüz sonuca varılmıştır diyemeyiz. En önemli konu, vatandaşımızı ve demokrasimizi yalan habere karşı korunaklı hale getirmek. Bir de şunu unutmamak gerekir, yabancı devletlerin, terör örgütlerinin sosyal medyayı çok yoğun bir şekilde kullandığını görüyoruz. Aşırılıkçı gruplar kullanabiliyor. Terör örgütleri çok yoğun bir şekilde kullanabiliyorlar. En önemlisi internet medyasının ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi hazırlamak. Sosyal medyaların çoğu devletleri aşan güce ulaşmıştır.



SEÇİM BARAJI: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı’nın yaklaşımı budur.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’IN SÖZLERİ: İnsanlık dışı bir yaklaşım. Bir kişi bir konuda faşistçe açıklama yapıyorsa, arkasından hemen ahlaksızca açıklama yapar. Daha da vahimi şu; bir kadınla ilgili olarak böyle bir değerlendirmede bulunmak insanlık dışı bir şey. Kılık kıyafetini de ayrıca vurguluyor. Bu iğrençliğe başka bir iğrençlik katıyor. Meseleyi hikâye etmeye çalışıyor. Daha da üzücü olan şu; İnsanda biraz edep olur, bu kadar tepki geldi. Çıkar özür dilersiniz. Bunu yaparken bile şerh koşuyor. Kınıyor ve lanetliyoruz.

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