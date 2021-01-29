‘Seçilmiş cumhurbaşkanı siyasi değil hukuki tarafsızdır’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52, AK Parti’nin oyu da 42.1 en son yapılan araştırmada” dedi. Ünal, CNN Türk kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ünal ‘militan’ tartışmasıyla ilgili, valilerin illerinde Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Önce ‘sözde Cumhurbaşkanı’ dediler, sonra illerde Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi valilere de ‘militan’ dediler. Bu derin bir meşruiyet tartışması açmaktır. Beşinci kol faaliyetidir, iç cepheyi yıkma çabasıdır. Milletimiz görüyor.”

Parlamenter sistem tartışmalarına da değinen Ünal, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanının 2007’de halk tarafından seçilmesi kararıyla beraber, halkoylamasıyla beraber zaten parlamenter sistem ortadan kalktı. Yüzde 70 ile parlamenter sistem ortadan kalktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise 2007’de bu milletin yüzde 70 oy oranıyla aldığı kararın, siyasal sistem haline dönüştürülmesiydi. Şimdi ‘Parlamenter sistem’ diyenler, 2007’de bu milletin yüzde 70 oranında ‘Cumhurbaşkanımı ben seçeceğim’ kararını yok mu sayacaklar? ‘Hayır, biz o kararı yok saymayacağız’ diyorlarsa ve cumhurbaşkanını halk seçecekse, seçilen bu cumhurbaşkanı siyasetçi olacak. Çünkü seçimle gelen her cumhurbaşkanı siyasetçidir. Peki siyasetçi olan bir cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak? O yüzden diyoruz ki ‘Seçilmiş bir cumhurbaşkanı siyasi olarak tarafsız olamaz, hukuki olarak tarafsız olur’.”

CHP ile HDP’yi ayrı, İYİ Parti ile Saadet Partisi’ni ayrı bir yerde tuttuğunu belirten Ünal, “Türkiye’nin yanında olan herkesle konuşuruz” dedi.