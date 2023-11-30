Seçil Erzan kimi gizliyor? 'Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum'

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Tutuklu bankacı Seçil Erzan savcılık ifadelerinde yer, zaman ve şahıs detaylarını genelde detaylarıyla verdi. Yakın çevresi, tefeciler, futbolcular ve diğer ünlü isimlerle ilgili birçok konuda ayrıntılı bilgiler vermekten çekinmedi. Ancak gizlediği ve özellikle bahsetmek istemediği kişiler de oldu. Bunlardan biri de Kapalıçarşı’da para aldığını söylediği bir şahıs. Erzan, “Çok korkuyorum” dediği bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi vermedi. Erzan ifadesinde fahiş faizle para aldığı birçok ismi açıkladı ama Kapalıçarşı’daki bu ‘korkutucu’ kişinin kimliği hâlâ meçhul.

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‘ÇOK KORKUYORUM SÖYLEYEMEM’

Bu kişi ilk olarak Erzan’ın savcılıktaki ifadesinde geçti. Erzan kimlerden para aldığını anlatırken bu kişiden “Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum” diye bahsetti. Bu durum hem polisin hem de savcılığın dikkatini çeken bir konu olarak kayda geçti. Erzan mahkemedeki ifadesinde de bu kişinin kimliğini açıklamadı. Nazlı Can’ın ve Erzan’ın bu tür para ilişkileri hakkındaki ifadelerinde de bu şahsın kimliğine dair bir detay yok.

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GÖZLER BU İSİMLERDE

* ATİLLA BALTAŞ: Seçil Erzan’ın ifadelerinde yüksek faizle para aldığını söylediği isimlerden biri Atilla Baltaş. Erzan ifadesinde Baltaş için “Verdiği paraları katbekat faizle geri almıştır. Kesinlikle beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş’a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre’ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla Şırnak Cizre’ye telefonla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Atilla Baltaş o paralar ile beni yurtdışına kaçırmak istemişti.”

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* SÜLEYMAN ASLAN: Erzan’ın ifadelerinde dikkat çeken bir başka isim ise Süleyman Aslan. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Siirtli olan Aslan; Kapalıçarşı ve Kadınlarpazarı bölgesinde faaliyet gösteriyor. Florya’da da bir ofisi var. Erzan, bu tefeciye de “Moci” adlı arkadaşıyla gitmiş. İfadesinde şöyle anlatıyor: “Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile gidip 10 milyon aldım. 14 milyon olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan bu 10 milyonu Denizbank’taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyonluk Moci ile senet imzaladım ancak 14 milyon lirayı Aslan’a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan’a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan’a çok fazla faiz ödedim.”