Seçil Erzan'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı! Tefeciler boş araziye götürüp video çekmiş

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Seçil Erzan'ın senetle ve faizle para aldığı isimler tarafından tehdit edildiği görüntülere Kanal D Haber ulaştı. Seçil Erzan'ı evinden alıp, boş bir araziye götürüp tehditle video çektiler. Erzan videoda, “Süleyman amca sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı’nın senedinde her ikisinde bir çıkarı yok. Senden rica ediyorum onların senetlerine hiçbir şey yapma. Bir kuruş para almadığımı da söyle, Moci bir kuruş para almadı” ifadelerini kullanıyor. Erzan’ın videoda Moci diye bahsettiği kişi iddianamede adı geçen İranlı Mojtaba Hakani. Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi.

Erzan videoda “Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerinde ödeme yaptım” şeklinde konuşuyor ancak iddiaya göre Mojtaba Hakani, Seçil Erzan'dan daha fazla para istedi. Erzan ‘ödeyemem’ deyince de ‘ne yap ne et para bul’ dedi. O da çareyi tefeci Süleyman Aslan’da buldu, 10 milyon lira aldı.

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Erzan videoda, “Ayrıca Süleyman Aslan bana 1.350.000 USD daha para vermişti. Sonrasında ben 2.650.000 USD şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan'a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan'a çok fazla faiz ödedim” şeklinde konuştu.

BOŞ BİR ARAZİYE GÖTÜRÜP VİDEO ÇEKTİLER

Ancak Hakani senette imzası olduğu için borçlu gözüküyordu. Erzan'ı senedi alması için sıkıştırmaya başladı. Ama Seçil Erzan alamadı. Hakani de tehditlere başladı. Erzan yazışmalarında kuzenine Mojtaba Hakani tarafından tehdit ettiğini söyledi.

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Tehditle de kalmadı iş. Hakani, Seçil Erzan’ı kaldığı evden aldı, araçla boş bir arazinin tam ortasındaydılar. Seçil Erzan'ın üstünde eşofmanı vardı. Yüzü gözü de şiş içindeydi. Ağlamıştı, ne dedilerse söyledi.

Seçil Erzan, Bakırköy Kadın Tutuk Evi’nde tutuluyordu. Dün itibariyle Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Tek kişilik hücreye koyuldu.