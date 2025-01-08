Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki babaevi icradan satıldı

Haberin Devamı

Denizbank şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi yüksek kâr vaadiyle gizli bir fona yatırım yapmaları için ikna etti. Kurduğu ponzi sistemine katılan bazı yatırımcılara bir süre kâr dağıtan Erzan, daha sonra yeni yatırımcı bulamadı ve sistemi devam ettiremedi. Mağdurların şikâyeti üzerine gözaltına alınan Erzan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

BABASINDAN KALMIŞTI

Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da olduğu 30’dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen Erzan, soruşturma devam ederken Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki babadan kalma 2 dönüm arazi içindeki bağ evini Türkay Gümülcineli’ye olan 10 milyon liralık borcuna karşılık ipotek ettirdi.

Haberin Devamı

15 MİLYONA ALICI BULDU

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak değer belirlenen villa, Ezine İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Ev, 15 milyon TL’ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat’a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.