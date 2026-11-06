Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimlerin bulunduğu bir çok kişiyi dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın dosyası İstinaf’tan “usulden” bozularak dönmüştü. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

211 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Afyonkarahisar'daki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

5 SANIĞA DA HAPİS İSTENDİ

Tutuksuz sanık Nur Erkasap’ın “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük’ün “Dolandırıcılık” suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük’ün “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Dolandırıcılık” suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can’ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol’un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi. 7 Aralık’ta mahkemenin karar vermesi bekleniyor.