×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi

Güncelleme Tarihi:

#Seçil Erzan#Gizli Fon#Dolandırıcılık
Seçil Erzan’ın 211 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 13:30

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle dolandırıcılık suçundan yargılanan Seçil Erzan hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında Seçil Erzan’ın, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen ve aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimlerin bulunduğu bir çok kişiyi dolandırmaktan 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın dosyası İstinaf’tan “usulden” bozularak dönmüştü. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yeniden görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Seçil Erzan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

211 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAfyonkarahisardaki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktıAfyonkarahisar'daki vahşette katilin ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

5 SANIĞA DA HAPİS İSTENDİ

Tutuksuz sanık Nur Erkasap’ın “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük’ün “Dolandırıcılık” suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük’ün “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Dolandırıcılık” suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can’ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol’un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine ertelendi. 7 Aralık’ta mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınAfyonkarahisardaki vahşet Yürek burkan detay: Ayşe Sena Öğretmenin annesi, korkunç olayı televizyondan öğrenmişAfyonkarahisar'daki vahşet! Yürek burkan detay: Ayşe Sena Öğretmenin annesi, korkunç olayı televizyondan öğrenmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçil Erzan#Gizli Fon#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!