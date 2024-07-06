Seçil Erzan’dan mahkemeye mektup: Terim paranın kaynağını hiç sormadı

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Erzan, mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep etti. Mektubunda kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini tek tek yazan Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu söyledi.

‘ARDA’NIN YÜKLÜ NAKDİ YOKTU’

Erzan mektubunda özetle şunları anlattı: “2013 yılından itibaren Fatih Terim’in tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmeye başladım. Yıllar itibarıyla bankacı - müşteri iletişimimiz ilerleyip, ağabey - kardeş, baba - kız dostluğumuz olmuştur. Bu durum beni her zaman gururlandırıp, tarafımda yüksek motivasyon sağlamıştır. Başkanım, örneğin Fatih Terim’in kredi ödemelerinden kaynaklı nakit sıkışıklığı vardı. Arda Turan’ın çok yüklü söylediği gibi nakdi yoktu. Malvarlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları vardı ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirleri yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı.

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‘HERKES HALİNDEN MEMNUNDU’

Sayın başkanım, Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskı ile yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman ‘Seçil nereden geliyor bu faiz’ diye sormuyor, her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu. Herkes halinden memnundu. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Yazımın çirkin olmasından dolayı özür dilerim.”