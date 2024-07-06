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Seçil Erzan’dan mahkemeye mektup: Terim paranın kaynağını hiç sormadı

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#Seçil Erzan#Fatih Terim#Arda Turan
Seçil Erzan’dan mahkemeye mektup: Terim paranın kaynağını hiç sormadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Özel fon adı altında aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve son olarak dosyaya müşteki olarak katılan Fatih Terim’in de olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 sanıkla birlikte yargılanan Denizbank banka müdürü Seçil Erzan, kendi el yazısıyla yazdığı 112 sayfalık mektubu avukatı aracılığıyla mahkemeye sundu.

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Erzan, mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep etti. Mektubunda kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini tek tek yazan Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu söyledi.

‘ARDA’NIN YÜKLÜ NAKDİ YOKTU’

Erzan mektubunda özetle şunları anlattı: “2013 yılından itibaren Fatih Terim’in tüm bankacılık işlemlerini yerine getirmeye başladım. Yıllar itibarıyla bankacı - müşteri iletişimimiz ilerleyip, ağabey - kardeş, baba - kız dostluğumuz olmuştur. Bu durum beni her zaman gururlandırıp, tarafımda yüksek motivasyon sağlamıştır. Başkanım, örneğin Fatih Terim’in kredi ödemelerinden kaynaklı nakit sıkışıklığı vardı. Arda Turan’ın çok yüklü söylediği gibi nakdi yoktu. Malvarlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları vardı ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirleri yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı.

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‘HERKES HALİNDEN MEMNUNDU’

Sayın başkanım, Fatih Terim tarafımdan hiçbir zaman zorla ve baskı ile yüklü tutarlar talep etmemiştir. Ama hoca da hiçbir zaman ‘Seçil nereden geliyor bu faiz’ diye sormuyor, her şey üstü kapalı bir şekilde gidiyordu. Herkes halinden memnundu. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Yazımın çirkin olmasından dolayı özür dilerim.”

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#Seçil Erzan#Fatih Terim#Arda Turan

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