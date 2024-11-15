Seçil Erzan’dan mahkemeye mektup

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Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 29 kişiyi ‘özel fon’ adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına bugün devam edilecek. Erzan, duruşmadan bir gün önce mahkeme başkanına kendi elyazısıyla yazdığı 27 sayfalık bir mektup gönderdi.

‘TEK KESİŞİM NOKTAMIZ FATİH TERİM’

Mektupta kimseyi fona ikna etmeye çalışmadığını söyleyen Erzan, “Dosyadaki futbolcu ve o çevredeki müştekilerin hepsi birbirlerinin yönlendirmesi ve iknası ile paralarını çoğaltmak ve bankadan daha fazla para kazanmak için bana geldiler. Ben, Fatih Terim ile çalışıyordum. Ben, Şube Müdürü Seçil Erzan olarak, Nur Erkasap’a, Volkan Bahçekapılı’ya, Emre Belözoğlu’na, Buse Terim’e, Arda Turan’a, Muslera’ya gitmedim” dedi. Çoğu müştekinin anaparasını aldığını söyleyen Seçil Erzan, “Arda Turan anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde 7.5 milyon dolar alacağı olduğunu iddia etmektedir. Arda Turan ifadesinde, ‘Faiz almadığımı herkes bilir’ dedi. Ancak Arda Turan yıllar sonra birdenbire benimle çalışmaya karar vermesi ve gayrimenkul satacak, arkadaşlarından borç alacak kadar nakit yaratma telaşına girmesi, yıllarca bankadaki mevduat ve faizi için arayıp ikna edemediğim Arda Turan’ı yine benim ikna etmediğimin ve yüksek faiz beklentisinin ispatıdır. Bu kişilerle ortak kesişim noktamız Fatih Terim ile uzun yıllardır yarattığım yüksek müşteri memnuniyetidir” diye konuştu.

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‘YAŞADIKLARIM SON BULSUN’

Mektubunun son sayfasına, “Sayın Başkan” diyerek başlayan Erzan, “Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etmiştir. Birçoğu dosyada olan kişiler birbirlerinin paraları ile bilerek zenginleşmişlerdir. Para hırsı insani değerlerinin önüne geçmiş kişiler yüzünden yaşadığım çok zor günlerden, travmatik olaylardan sonra tutukluyum. Kimseye kötülük yapma amacında olmadım. En kötü günleri ben yaşadım. Bedelini ödedim. Ödemeye de devam ediyorum. Bu yaşadıklarım artık son bulsun” ifadelerini kullandı.