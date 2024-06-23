Seçil Erzan’dan Denizbank’a tazminat davası

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“ÖZEL fon” adı altında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında olduğu ve son olarak Fatih Terim’in de müşteki olarak eklendiği 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

İHBAR VE KIDEM İSTİYOR

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Seçil Erzan, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki süre ve usullere riayet etmeden iş akdini sonlandıran ve 23 yıllık tazminat hakkını vermeyen Denizbank’a dava açıyor. Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla Çağlayan’daki Arabuluculuk Merkezi’ne başvurarak Denizbank’ta şube müdürü olarak çalıştığı 25 Ekim 2000 ile 10 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep etti. Müvekkilinin Denizbank’ın kurduğu tertip ile tutuklatıldığını arabuluculuk başvuru dilekçesinde belirten Bülent Aybirdi, dava şartı başvurularında iki tarafın da ortak arabulucuda anlaşmaları halinde bu başvurularının işleme konulmasını talep etti.

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AVUKATI HÜRRİYET’E KONUŞTU: 23 YIL ÇALIŞTI TEK KURUŞ VERMEDİLER

- Konuyla ilgili açıklama yapan Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Hürriyet’e şunları söyledi: “Müvekkilim 23 yıl Denizbank A.Ş.’de şube müdürü olarak çalıştı. Başarılı bir müdür olduğu Denizbank ve tüm kamuoyunun kabulüdür. Ancak babasını kaybetmesi ve annesinin yatağa mahkûm olması nedeniyle yalnızlaşan müvekkilin dost sandığı akrabaları ve arkadaşları, kendileri adına menfaat temin edebilme yoluna girmişlerdir. Bu kişilerin zorbalıklarının ardından müvekkile tefeciler musallat olmuş, işyerine gelerek müvekkile hakaretler savrulmuş, darp edilmiş, çalışma masası üzerine mermi bırakılmış, kolundaki saat yağmalanmış, evinin yatak odasına girilerek değerli eşyaları gasp edilmiş, silah zoruyla birtakım sözler söylenmiş, senetler imzalatılmıştır. Denizbank müvekkilimi yasadışı yollarla alıkoyarak sorguya çekti. Bununla da yetinmemiş İş Kanunu’nda yer alan süre ve usullere riayet etmeden Seçil Erzan’ın iş akdini sonlandırdı. Denizbank, müvekkilin hakkı olan tazminatını da vermemeyi tercih etti. Tarafımızca Seçil Erzan’ın tazminat hakkının alınması için yasal yollara başvuruldu. Talebimiz doğrultusunda Arabuluculuk Merkezi tarafından dosyaya avukat Savaş Şahin arabulucu olarak atandı.”