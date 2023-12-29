Seçil Erzan'dan 176 sayfalık ifade... Mahkeme başkanının 'Kim tehdit etti' sorusuna yanıt

Haberin Devamı

Banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularının da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın 20 Kasım 2023'te verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, Seçil Erzan'ın ifadesiyle ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Mahkeme başkanı Seçil Erzan'a sormuş; 'Hakkınızda nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından davalar açılmış nedir savunmanız, sizi dinliyoruz' demiş.

Seçil Erzan orada kendi ruh halini anlatan ilginç şeyler söylemiş. 'Benim kişisel ve toplumsal yaşantımdaki bir çuval inciri berbat edip ya da tüm hayatımı tarumar etmem, o ilk kendime gereksiz olan özgüvenimden kaynaklandı. Banka müdürü olarak 20 yıl çıplak ayak yürüdüm. Şubat ayına kadar insanlar Seço'su olarak en şu an kırık camlar üzerine basmaya çalışıyorum' diyor.

Haberin Devamı

SEÇİL ERZAN'DAN "SENİ KİMLER TEHDİT ETTİ" SORUSUNA YANIT

Avukatı 'Seçil Erzan tehdit edildi' diyor. Mahkeme başkanı da 'Bu defalarca konuşuldu. Seçil Erzan senin kim nasıl tehdit ediyor' diye soruyor.

Seçil Erzan, "Beni Ayhan Akman tehdit etti, Fırat etti, Semih etti, Mimar Çetin'in eniştesi vardı o tehdit etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan etti. Tanın etti, Merve...

İsimlerin hepsi dosyada var.

İfadeye göre Seçil Erzan'da kalan bir para yok gibi gözüküyor. Seçil Erzan, başka bir ifadesinde "Ben 11 Nisan'da buraya geldim. 13 Nisan'da benim annemi yaka paça dışarı attı tefeciler. Her şeyimi sattım. Bu insanların faiz adı altında o aza değil, normale tamah etmemeleri beni bu hale getirdi' diyor. Aslında Seçil Erzan ben de kaybedenler kulübündenim diyor.

FATİH TERİM DİYALOĞU

Seçil Erzan diyor ki, "Ben Florya'dayken hiçbir sorun yoktu, hiç kimseye benim borcum harcım yoktu, 2020 yılına kadar. Bir şekilde gidiyordu. verdiğim sözü tutuyordum. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım onlara artı fazladan vermiştim. Sonra 2020 yılında yine bir beni tanıyan bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti."

Haberin Devamı

Mahkeme Başkanı 'Kim bu insan' diye soruyor. Seçil Erzan, "Galatasaray camiasından birisi?" diyor. "Sonra beyanda bulunabilir miyim? Mahkeme Başkanı'nın 'İsmini söylemek istemiyor musun?' sorusuna Erzan'ın avukatı, "Yazılı beyanda bulunacağız efendim" diyor.