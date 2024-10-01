Seçil Erzan’a 4 dava daha

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Seçil Erzan’ın 4 ayrı dava kapsamında yargılanmasına İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Ekim’de başlanacak. İddianamelerden birinde yer alan müşteki ise Erzan’ın, “tefecilik”le suçladığı ve aralarındaki duygusal yazışmalar soruşturma dosyasına giren işinsanı Atilla Baltaş oldu.

Bankacı Seçil Erzan’ın kırık cep telefonunda, “tefeci” diyerek suçladığı Atilla Baltaş’la, 1732 görüşmesi ortaya çıkmıştı. Erzan’ın “Seni seviyorum, beni kimse senin gibi sevmiyor” diye yazdığı, Baltaş’ın ise “Duygularımla oynama” diye yanıt verdiği görülmüştü. Ocak 2024’te Hürriyet’e konuşan Atilla Baltaş ise “Son iki ayda paramı geri ödeyemeyince duygularımı yönlendirmeye çalıştı ama kesinlikle aramızda bir gönül ilişkisi olmadı” demişti.

İddianamede, Erzan’ın banka bünyesinde yatırım yapacağını söyleyerek Atilla Baltaş’ı kandırarak, fona para yatırmaya ikna ettiği, toplamda 3 milyon doları teslim alıp sonrasında ise müştekiye sahte oluşturduğu belgeleri verdiği anlatıldı.

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İddianamede, Seçil Erzan’ın soruşturma aşamasında verdiği ifadesine de yer verildi: “Bana verdiği paranın çok üzerinde 1 milyon dolar parayı kendisine ödedim. Ondan kesinlikle fon adı altında para almadım. Şırnak’a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurtdışına kaçırmak istemişti.”

İddianamede Seçil Erzan’ın, Atilla Baltaş’a yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapsi istendi.