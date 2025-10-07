Seçil Erzan’a 342 yıl istendi

Haberin Devamı

‘ÖZEL Fon’ adı altında aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında sona yaklaşıldı. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Seçil Erzan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada 4 tutuksuz sanık ve avukatları ile bazı müşteki avukatları hazır bulundu.

‘PİRAMİTSEL BİR YAPI VAR’

Cumhuriyet savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Seçil Erzan’a atfedilen eylemler yönünden piramitsel bir yapı ortaya çıktığı belirtilerek, söz konusu olayda Seçil Erzan’ın sistemde olmayan ancak gizli, yatırımcıları arasında banka yöneticileri ve spor camiasında bilenen isimlerin de olduğunu söylediği bir yatırıma müştekileri ikna ettiği, yatırım yapılmayıp başkalarının kullanımına dönüştürdüğü bir sistem kurduğu iddia edildi. Mütalaada sanık Seçil Erzan’ın bazı müştekilere karşı ‘dolandırıcılık’, Fatih Terim’e yönelik ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan toplam 342 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada Erzan’ın, 6 kişiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Fernando Muslera ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiye yönelik ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan ayrı ayrı beraatına karar verilmesi talep edildi. Mütalaada sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 24 ayrı müştekiye yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi istendi.

‘lütfen HAKKANİYETLİ OLUN’

Savcılık mütalaasının ardından söz alan Seçil Erzan, duruşmada gözyaşlarına hâkim olamadı. Mahkeme heyetine seslenen Erzan, “Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin. Panik olduğumu, düzeltmek için uğraştığımı da bilin. Bana 1 verene 10 verdim. Saçma sapan bir şeyin içinde kaldım. Borcumu faizle ödeyebilmek için her şeyimi sattım” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca Erzan’ın bireysel emeklilik hesabındaki paraya el konulmasına karar vererek duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.