Seçil Erzan’a 212 yıl istendi

Güncelleme Tarihi:
İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık Seçil Erzan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
5 SANIĞA da HAPİS İSTENDİ
Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Tutuksuz sanık Nur Erkasap’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 9 yıldan 25 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Sanık Ali Yörük’ün ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 yıldan 15 yıla, sanık Atilla Yörük’ün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘dolandırıcılık’ suçundan 7 yıldan 18 yıla, sanık Nazlı Can’ın aynı suçlardan 8 yıldan 30 yıla ve sanık Hüseyin Elibol’un ise 4 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlara süre vererek duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi. 7 Aralık’ta mahkemenin karar vermesi bekleniyor.
İlk yargılama sonucunda Seçil Erzan’a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası İstitaf kararıyla bozulmuştu.