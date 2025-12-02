×
Seçil Erzan’a 102 yıl 2 ay hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

Seçil Erzan’a 102 yıl 2 ay hapis cezası
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 07:00

YÜKSEK karlı özel fon vaadiyle 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023’ten beri tutuklu olan Denizbank’ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan’ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi.

Erzan dün görülen duruşmada son savunmasını yaptı.

‘ANNEMİ GÖRMEK İSTİYORUM’

Son sözü sorulan Seçil Erzan, “Arada çelişkilerim oldu ama her zaman en doğrusunu söylemeye çalıştım. Bugün bu dosyada benim hiç tanımadığım, kayıt dışı para almak için insanları ikna eden kişilerin bulunduğu ve ana parasıyla birlikte daha fazlasını alan insanların bulunduğunu görüyorum. Ev hapsi talep ediyorum. Kaçsam kaçardım, annemi görmek istiyorum” dedi.

Savunmasının ardından mahkeme heyeti Seçil Erzan hakkındaki kararı açıkladı. Erzan “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı. Erzan’a ayrıca, 753 bin 880 TL adli para cezası verildi.

Bankanın eski üst düzey yöneticileri olan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Fatih Terim’in yardımcısı olan Müfit Erkasap’ın eşi sanık Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.   

