Seçil Erzan yeniden yargılanmaya başladı

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Yüksek kârlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank’ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan, yargılandığı davada 1 Aralık 2025 tarihinde 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın ardından dava dosyası İstinaf’a gönderilmişti. İncelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararı 17 Nisan’da usul yönünden eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının ardından dosya yerel mahkemeye geri gönderildi. Bu süreçte yargılamayı yapan İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi kapandı. Dava dosyası İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesine taşındı. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan, bazı tutuksuz sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

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‘SÖYLEDİĞİM HİÇBİR ŞEYE İTİBAR EDİLMEDİ’

Sanık kürsüsüne gelen Seçil Erzan, savunmasını şöyle yaptı: “Tekrar yargılandığım için daha inançlı ve mutluyum. Çünkü adil yargılanmadığımı düşünüyorum. Söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Savcılık ifadem ve mahkemedeki ifadem tutarsız bulunarak savcılık ifadem baz alındı. O dönem yetersiz hukuk desteği vardı, yönlendirmelerle ifade verdim. Tutarlılık ve doğrulukla anlatmak istiyorum.”

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‘BASKI ALTINDA İFADE VERDİM’

Kendisinin kaçmadığını söyleyen Seçil Erzan, “Banka bana bir avukat yönlendirdi. Beyanlarımla savcıya sığındım. Ben işin içinden çıkamıyorum diyerek yardım istedim. Para bende değil onu anlattım. Ben tutuklandıktan sonra avukat geldi, ‘Banka seni tutuklattı’ dedi. İfadem için yönlendirmelerde bulundu. ‘Banka, fon, zimmet demezsen bu işin altından kalkamazsın’ dedi. İkinci beyanımı o şekilde verdim. ‘Fon de demezsen çıkamazsın, anneni göremezsin’ dediler. ‘Bankaya bunu ödeteceksin’ dediler. O ifadelere yönelik savunmaları bu şekilde yaptım. İkinci ifadem geçersizdir baskı altında verdim” dedi.

Erzan, “Selçuk İnan ‘Hakan Ateş bu fona girmeni istiyor’ dediğimi ve bana 6 ay ulaşamadığını söylüyor. Madem bana ulaşamadı neden Hakan Ateş’e sormadı. Bu dosyada benden fazla fazla alan insanlar var. Türkçe bilmeyen Muslera’yı nasıl ikna etmiş olabilirim. Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl verin razıyım” dedi.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.