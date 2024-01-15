Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıkıyor... 252 yıla kadar hapsi isteniyor! 21 mağdur, 7 sanık

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Türkiye'nin konuştuğu fon vurgunu olayında dolandırıcılıkla suçlanan bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılacak. Duruşma salonu önüne çok sayıda avukat geldi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ile tanıklar Semih Kaya, Tanın Yılmaz ve Merve Yılmaz da adliyeye gelerek duruşma salonu önünde davanın başlamasını bekliyor.

Duruşmaya ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz şu sözlerle anlattı:

Dakikalar sonra duruşma başlayacak. 10:30'da başlayacaktı ancak tanıkların henüz gelmediği için başlamadı. Cuma günü gerçekleşen duruşma 13 saat sürmüştü. Tanıkların dinlenmesi bugüne ertelenmişti. Erzan da onların soruları üzerine savunma yapacak. Semih Kaya mahkemeye giriş yaptı dakikalar önce ancak "Bir şey söylemek ister misiniz" sorumuzu yanıtsız bıraktı. Dosya kapsamında tanık olarak başvurulacak. Şu anda her şey hazır. Geçen duruşmada gelmeyen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimler gelmemişti. Şu anda da gelmediler. Yine mazeret sunma ihtimalleri var. 21 mağduru olan büyük bir fon vurgunu. Semih Kaya adı sıklıkla geçen isim. Erzan "Ona para verdim ve ondan sonra işin içinden çıkılmaz hale geldi" demişti. Tanıklar ve sanık ne konuşacak, ifadeler kritik olacak.

İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer alıyordu. İlk duruşmanın ardından soruşturmaları tamamlanan başka mağdurların da isimleri eklendi. İş insanı Mert Zeydanlı, Deniz Güzel ve Nuray Şengüler'in iddianamelerinin de eklenmesiyle davadaki şikayetçi sayısı 21'e çıktı. Seçil Erzan için "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi. 12 Ocak'ta yapılan 2'nci duruşma, 13 saat sürdü. Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı. Tanık olarak ifade vermeyi bekleyen Semih Kaya, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz'ın ifadelerinin bugün alınmasına karar verilmişti. Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı Avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın da tanık olarak dinlenmeleri bekleniyor.

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