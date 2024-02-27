Seçil Erzan suçlu iadesini araştırmış

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SPOR dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi yüksek getirili fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 7 Nisan 2023’te gözaltına alınan ve 11 Nisan 2023’te tutuklanan Seçil Erzan’dan ele geçirilen telefona ve sim kartlara ilişkin bilirkişi raporu İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına girdi. Seçil Erzan’dan ele geçirilen telefonda yer alan 117 bin 334 mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtlarının incelendiği 200 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan’ın internet üzerinden yaptığı aramalar da yer aldı.

İNTİHARI MI DÜŞÜNDÜ

Seçil Erzan’ın, 15 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 arasında “Hangi ilaç öldürür”, “Türkiye’ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023”, “İsviçre suçlu iadesi”, “Suçlu iade etmeyen ülkeler”, “İntihar çeşitleri”, “Fare zehri insanı kaç saatte öldürür”, “Nasıl intihar edilir”, “Kendini asma”, “Bad cat fare zehri insana zarar verir mi”, “Bilekleri kesmek” gibi aramalar yaptığı belirtildi.

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Raporda ayrıca, telefon içerisinde yer alan dava ile alakalı olabileceği değerlendirilen bazı fotoğrafların silindiği, silinen fotoğrafların geri getirildiği ifade edildi. Fotoğraflar incelendiğinde ajanda üzerinde “Atilla”, “Ali”, “Nur”, “Nazlı”, “Hoca”, “F.T.”, “Umut”, “Tanın”, “Merve”, “Hüseyin”, “Moci”, “Nuray”, “Enişte”, “Teyze”, “Deras”, “Süleyman”, “Erkan” gibi ibareler ve bu ibarelerin yanında da alınan-verilen paraların, bazen tarih ve notların yazdığı kaydedildi. Ayrıca Arda Turan, Ayhan Akman, Nazlı Can, Merve Özer Yılmaz vs ile yapılan mesajlaşmaların ekran görüntülerinin de telefonda yer aldığı ifade edildi.

YANITSIZ MESAJLAR

Raporda Seçil Erzan’ın gözaltına alındığı tarih olan 7 Nisan 2023 ve sonrasında 10 Nisan 2023’e kadar Erzan’a gönderilen mesajlar yer aldı. Bu mesajlardan bir kısmının silinmiş olduğu gözlenirken çoğunun ise Erzan tarafından yanıtlanmadığı görüldü.