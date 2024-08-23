Seçil Erzan, Fatih Terim’in ifadesine itiraz etti: Sorulardan kaçtı

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Aralarında spor camiasından ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘özel fon’ vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski bankacı Seçil Erzan ile 7 sanığın yer aldığı davada, teknik direktör Fatih Terim, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘müşteki’ olarak ifade vermişti. Fatih Terim’in verdiği ifadenin usule aykırı olduğunu iddia eden Seçil Erzan, avukatı Bülent Aybirdi aracılığıyla itiraz etti.

‘SAVUNMA HAKKIMIZ KISITLANDI’

Erzan’ın avukatı Aybirdi tarafından davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde şunlara yer verildi: “Mahkemece, iddianamede yer alan iddialarla ilgili müşteki olan Fatih Terim’in ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmıştır. Talimat yazısında duruşmanın 17 Eylül’de saat 14.00’te yapılacağı ve Fatih Terim’in ifadesinin o tarihte alınacağına karar verilmiştir. Fatih Terim’in 3 avukatıyla birlikte 20 Ağustos’ta, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne giderek ‘müşteki’ sıfatıyla ifade vermiştir. Seçil Erzan’ın katılabilmesine ve Fatih Terim’e soru sormamıza mani olacak şekilde, Fatih Terim ile avukatlarına özel, alınmış tensip kararına aykırı olarak kapalı bir duruşma yapılmıştır. Bu durumu kabul etmiyoruz. Savunma hakkımız gerçekleştirilmiş bu usulle kısıtlanmıştır. Tarafımızın katılımına açık, belirlenmiş ve UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden ilan edilmiş tarihte duruşmanın yapılmasına karar verilmesini istiyoruz.”

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Fatih Terim’in apar topar, adli tatilin ortasında verdiği ifade nedeniyle savunma haklarının engellendiğini belirten avukat Aybirdi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Seçil Hanım ile benim SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bizzat katılıp sormamız gereken sorular vardı. Ancak katılım imkânımız ve savunmaya yönelik soracağımız sorular da engellenmiş oldu. Ne tesadüftür ki başvuru yaparken 3 avukatı da yine Bodrum’daydı” dedi.

KOĞUŞTA TEK BAŞINA

- Tek kişilik hücrede kalmak istemeyen Seçil Erzan, sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile aynı koğuşa koyulmuştu. Daha sonra Seçil Erzan tek kişilik koğuşa alınmıştı. Dilan Polat da kız kardeşi Sıla Doğu’nun 14 Haziran’da tahliye edilmesinin ardından koğuşta yalnız kalmıştı. Seçil Erzan ile Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek birlikte aynı koğuşta kalmak istediklerini belirtmişti. Cezaevi yönetimi de Polat ve Erzan’ın bu talebini kabul ederek ikisini aynı koğuşa almıştı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın tahliyesine de değinen avukat Bülent Aybirdi, “Müvekkilim şu anda koğuşta tek başına kalıyor” diye konuştu.