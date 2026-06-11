Seçil Erzan 11 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak

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Taraf avukatlarının itirazı üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilmişti. İstinaf Mahkemesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi) hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek usul eksiklikleri nedeniyle Seçil Erzan ile diğer sanıklar hakkında kurulan hükmü bozdu.

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından Seçil Erzan’ın dosyası İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Seçil Erzan’ın, yeniden yargılamasına 11 Eylül 2026’da İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.