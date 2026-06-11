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Seçil Erzan 11 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak

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#Seçil Erzan#Dolandırıcılık#Özel Belgede Sahtecilik
Seçil Erzan 11 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:00

Kamuoyunda ‘yüksek karlı gizli fon’ olarak bilinen ve aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi  dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Taraf avukatlarının itirazı üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilmişti. İstinaf Mahkemesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi) hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere yer vermediğini, bunun da denetimi zorlaştırdığını belirterek usul eksiklikleri nedeniyle Seçil Erzan ile diğer sanıklar hakkında kurulan hükmü bozdu.

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararının ardından Seçil Erzan’ın dosyası İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Seçil Erzan’ın,  yeniden yargılamasına 11 Eylül 2026’da İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.    

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#Seçil Erzan#Dolandırıcılık#Özel Belgede Sahtecilik

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