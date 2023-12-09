Seçil 3 kadından medet ummuş: Yardım edin bana

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Seçil Erzan’ın telefonundan çıkan yazışmalarda, özellikle 2023 yılı başından itibaren para bulamayınca psikolojisinin iyice bozulduğu görülüyor. Bir yazışmasında da “İlaç içip uyanmamak üzere uyuyacağım” diyen Seçil Erzan, içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için 2’si üfürükçü biri de eskiden beri tanıdığı 3 kadından medet ummuş. Erzan’ın cep telefonunda yapılan incelemede, kurtarıcı olarak gördüğü bu 3 kadınla çok fazla görüşme yaptığı tespit edildi. Kadınlarla yaptığı bazı yazışmalar ise dolandırıcılık suçlamasının delili olarak iddianamenin klasörlerinde yer aldı.

KİMSE SÜRE VERMİYOR

Kadınlardan biri Seçil Erzan’la eskiden tanışan Hülya Kılıç. Seçil Erzan ile Hülya Kılıç arasında 4 Şubat 2023 günü şu konuşmalar geçiyor:

Seçil Erzan: “Herkes ama herkes beni çok sıkıştırıyor, neler oluyor anlatamam. Dayanacak bir saniye ve umut kalmadı. Ben ne yapayım? 2 kelime yazsana bana. Sadece sen benim hayatımı kurtarırsın. Benim kurtuluşum sensin canım.”

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Hülya Kılıç: “Canım umutsuzluğa kapılma, çıkış yolu sende. Süre iste. Satış ve kredi işlerini hallet.”

Seçil Erzan: “Kimse süre vermiyor. Satış ve kredi oldu ama yetmiyor. Sen düşünüyorsun. Gördüğün hissettiğin bir şey varsa bana söyle kuzum. Beni doğru yola sen götürürsün. Son 2 günüm benim. İlaç içip uyanmamak üzere uyuyacağım. Canikom uyudun mu? Bana kramponlu kâğıt imzalattı cumaya kadar.”

DUA ET ABLA

- Seçil Erzan’ın sık görüştüğü bir diğer isim de Adana’da yaşayan üfürükçü Selma Göksal’dı. Erzan, telefonuna Diba olarak kaydettiği Selma Göksal’la 11 Ocak 2023’te şöyle yazıştı:

Diba: “Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana, ben dua edeyim.”

Seçil Erzan: “Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti birden. Onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.”

Diba: “Allahım zorunu kolaya çevirsin, inşallah hayırlısıyla sonlandırırsın. Yarın veremez misin üstlerine?”

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Seçil Erzan: “Onlara bir şey vermem gerekmiyor, fark ettiler onlara sormadan iş yaptığımı. Olayı büyütürlerse çok kötü olur.”

Diba: “Tamam canım benim. Bu akşam ona da okuyalım ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor Allahu ekber.”

Seçil Erzan: “Olmaz bişi di mi abla.”

Diba: “Benim canım acımıyorsa olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir, takdir-i ilahinindir. Olmayacak diye düşünüyorum. Yarın öğleye kadar Kuran’dayım. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz.”

Seçil Erzan: “Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla iyice karışmasın ortalık.”

Diba: “Allahım yar ve yardımcın olsun inşallah. Elimden gelen her şeyi yapacağım, sen dimdik ayakta dur.”

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Seçil Erzan: “Tamam canım ablam.”

MUCİZEM GELSİN ARTIK

- Seçil Erzan telefonuna üfürükçü Nursel Ekinci’yi Nursel Abla olarak kaydetmiş. 24 Ocak 2023’te yaptığı yazışmalar şöyle:

Nursel Ekinci: “Her şey yolunda mı canım benim?”

Seçil Erzan: “O kadar iyi geldi ki akşamki ses kayıtları... Sabaha kadar dinledim ve uyudum. 2 gün erteleyebildim sorunu ama kökten bir çözüm şart. Yarın öbür gün nasıl olacak bilmiyorum.”

Nursel Ekinci: “Kolayca çözülecek. Lütfen onları hep yap, dinle.”

Seçil Erzan: “Her şey güzel olacak di mi. Bana ne oldu böyle, neyin bedelini ödüyorum?”

Nursel Ekinci: “İptal iptal iptal!”

Seçil Erzan: “İptal iptal iptal. Mevcut durumu anlatamıyorum sana...”

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Nursel Ekinci: “Evet artık şüphe duymayı bırak.”

Seçil Erzan: “Mucizem gelsin artık.”