Seçici bir sınavdı

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MATEMATİK

ÇELDİRİCİLERİ KUVVETLİ

Matematik testinde genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorular yer aldı. Kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren sorular dikkat çekti. Özellikle “çarpanlar ve katlar, pisagor, silindir ve olasılık” başlıklarına ait sorular bu sınavın belirleyicisi oldu. Zorluk seviyesi ortanın üstü olan soru sayısı fazlaydı. Geçen sene eleyici soru yokken bu sene 1 tane çok zor, 5 tane de zor soru soruldu.

TÜRKÇE

YORUM SORULARI UZUNDU

Türkçe’de sorular müfredata uygundu. Adaylar uzun bir aradan sonra kazanımların tamamından sorumlu tutuldu. Önceki yıllarda olduğu gibi anlam soruları yoğunluktaydı. Dilbilgisinden beş soru soruldu. “Sözcükte anlam, şiir yorumlama, metin türleri ve yakın anlamlı cümle” konularındaki soruların ayırt ediciliği yüksekti. LGS’de ilk defa sözel mantık sorusu sorulmadı. Geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınavdı. Grafik ve görsel yorumlama sorularının uzunluğu sebebiyle süreyi verimli kullananlar avantaj elde etti. Zaman yönetimini doğru yapanların fark yaratacağı bir sınav oldu.

FEN BİLİMLERİ

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OKURYAZARLIK GEREKTİRDİ

Kazanımlara uygun olarak hazırlanan fen bilimleri sınavında her üniteden soru soruldu. Çeldirici sorularla birlikte her sene olduğu gibi bu sene de deney düzenekleri ile ilgili sorular sınavda fazla sayıda yer aldı. Bu soruların deneyi anlatan kısımları oldukça ayrıntılı ve açıklayıcı yazıldığı için soruların hem metin kısımlarının hem de soru köklerinin uzunluğu dikkat çekti. Eski LGS sorularına kıyasla öncüllü soruların sayısında artış olması, fen okuryazarlığı yüksek olan öğrencileri avantajlı hâle getirdi. Geçmiş yıllardan farklı olarak okuma ve anlamanın ön plana çıktığı sorular da vardı.

İNKILAP TARİHİ

ZORLUK DERECESİ YÜKSEKTİ

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinde alan ve kavram bilgisi gerektiren ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme becerisini ölçen sorulara ağırlık verildi. Neden sonuç ilişkisi üzerinden öğrencilerin konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini iyi ölçen sorular da yer aldı. Sorular konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektirecek şekilde hazırlanmıştı. MEB’in yayımladığı örnek sorularla sınav sorularının arasındaki paralellik çok azdı. Kavram ve alan bilgisine hâkim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin dahi karar vermekte zorlanabileceği bir sınavdı. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük sınavda belirleyici ders oldu. Sorular geçmiş yıllardaki LGS sorularına göre çok daha fazla ayrıntı içeriyordu ve ve zorluk derecesi yüksekti.

İNGİLİZCE

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KELİME BİLGİSİ ÖNEMLİYDİ

Sınavda tüm sorular MEB kazanımlarına ve ders kitaplarına uygundu. Bilgi odaklı sorular ağırlıktaydı. Ölçülen temel beceriler; kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve analiz yapma oldu. Sınav genelinde ilgili ünitelere ait kelime bilgisinin önemi ortaya çıktı. Yeterli kelime bilgisine sahip olmayan öğrenciler, bağlamı anlamakta ve çıkarım yapmakta zorlandı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİKKATLİ OLAN KAZANDI

Sorulardaki metinlerin MEB’in çalışma kitabından seçildiği görüldü. Sorular müfredata uygundu. Geçmiş yıllardaki LGS’lerden farklı olarak sınavda 3 soru doğrudan bilgi temelliydi. Çeldiricileri kuvvetli sorular yer aldığı için dikkati ölçen bir sınav oldu. Bir ayet, bir hadis ya da dini bir metnin asıl konusunu bulup bu materyallerin içinden doğru çıkarımlar yapabilen öğrenciler için kolay bir sınav oldu.