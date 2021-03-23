Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sona erdiğinde, uzaktan eğitim ve çevrimiçi platformların Türk eğitim sistemindeki yerinin nasıl olacağını şöyle anlattı: “Hibrit eğitim modelleri, yani yüze eğitim ağırlıkta olmak üzere sertifikalandırılmış ve gerekirse diplomaya dönüşebilecek uzaktan eğitim platformları giderek yaygınlaşacak. Dünya Bankası ile yaptığımız projede ‘seç-beğen-izle’ formatında, isteyen herkesin istediği alanda eğitim alabileceği, büyük bir dijital platform kuruyoruz. Bu platformda enstrümandan arıcılığa, ilkyardımdan satranca hemen her alanda eğitimler yer alacak. Öğretmen ve yönetici eğitimlerinin tamamı, öğrencilerin derslerinin bir kısmı, veli eğitimleri bu platformdan yapılabilecek.

SERTİFİKA VERİLECEK

Bu platform ile 7’den 70’e herkes, istediği yüz binlerce eğitim içeriğine kolay ve ücretsiz erişim sağlayabilecek. Eğitimlerin, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylanarak sertifikalandırılabilmesi gündeme gelecek. Bu platforma isteyenler mobil cihazlardan, televizyonlardan ya da bilgisayarlardan, EBA destek merkezlerinden ya da halk eğitim merkezlerinden ulaşabilecek. Evde otururken mobil telefondan takip edilerek bir konuda sertifika alınabilir. Yani bu iş böyle olmalı. Türkiye’nin geleceği, dünyanın geleceği, sürekli yenilenen iş kolları, sürekli yeni beceriye ihtiyaç duyulan iş kollarında mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme kapsamında hangi beceriye ihtiyaç varsa bunların tamamını halledeceğiz.

DÜNYA ÇAPINDA OLACAK

Bu, dünya çapında bir platform olacak, bu platformun yurtdışı tarafı da olacak. Altyapı çalışmaları sürüyor. Platform, hayat boyu öğrenmeden örgün eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir platform olacak. ‘Kendim için ne yapabilirim? Danışmanlık desteği hizmeti istiyorum’ diyen de başvuru yapabilecek. Bunu 1.5-2 yıl içinde belli bir noktaya getirebiliriz.”

YENİ DÖNEMDE BAZI DERSLER YİNE UZAKTAN

Bakan Ziya Selçuk, bazı derslerin uzaktan eğitimle verilmesi konusunda mevzuat ile ilgili bazı taslaklar hazırladıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

“Bu yılın eylül ayında, yani yeni eğitim-öğretim döneminde liselerdeki bazı derslerin ya da ortaokuldaki bazı seçmeli derslerin hangilerinin uzaktan verilebileceğine ilişkin bir ön değerlendirme yapıldı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı da uzaktan eğitimle verilecek derslerin hangileri olacağına çalışıyor.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara