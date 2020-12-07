Sebze meyve yüklü TIR devrildi: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli- Elmalı yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Karga (29) yönetimindeki 64 BN 326 plakalı sebze meyve yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR’da bulunan sürücü Mustafa Karga ile Mesut Demirel (35) ve Murat Dinç (47) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Çevreye saçılan sebze ve meyveler nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.