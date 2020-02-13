Sebze atışması Meclis'te

Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Satır, Hürriyet’e şunları söyledi:



“Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan herkes bizim için değerlidir. Bu doktor olabilir, diyetisyen olabilir, halkbilimci olabilir, bizim gibi siyasetçi olabilir. Herkesin toplumun sağlığını düşünmesi lazım. Hormonlu beslenmemek ve az yemek önemli. Öğünleri ve tabakların ölçülerini küçültmek, çeşit sayısını azaltmak, yemekleri çok birbirine karıştırmamak lazım.



Bir de sebzeleri, meyveleri zamanında, yani mevsiminde yemek lazım. Mesela salatalık konusunda da hormonlu gübreyi çok çektiğine dair bir görüş var. Ben mevsiminde olmayan hiçbir şeyi tüketmiyorum, salatalık konusunda da biraz hassas davranıyorum. Mide küçültme ameliyatlarını araştırırken, nedeninin obezite olduğunu gördük. Yanlış beslenme, hareketsizlik, çok şekerli, hamurlu ürünler... Çağırdığımız bütün konuklar da hep sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çektiler. Uzmanlar kırmızı sebzelerin çok faydalı olduğunu, sebzeleri sıkarak tüketmenin faydalı olduğunu söylüyor.”



HIYARI BIRAKIYORUZ!



Koronavirüsle ilgili konuşan Prof. Dr. Canan Karatay “Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz” demişti. Bunun üzerine ünlü yemek eleştirmeni, Hürriyet yazarı Vedat Milor da Karatay’a “Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz” sözleriyle gönderme yapmıştı.