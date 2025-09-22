Şebnem’den zafer turu

Haberin Devamı

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Şebnem Yangın (47), 1 yıl önce sol memesinde kitle hissettiği için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada Yangın’a 3’üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu.

16 KÜR KEMOTERAPİ 25 SEANS IŞIN TEDAVİSİ

Yayılım riski nedeniyle 2 memesi alınan Yangın, ardından 16 kür kemoterapi ve 25 seans ışın tedavisi gördü. Bu zorlu süreçte saçlarını, kirpiklerini ve kaşlarını kaybeden Şebnem Yangın, eşinden ve çocuklarından büyük destek gördü. Ailesinin desteğiyle tedavisini tamamlayan Yangın, 1 yılda kanseri yendi. Şebnem Yangın, sosyal medyada, tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı atlattığını duyurarak, vosvosla tur atarak kutlama yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine, arkadaşları ve sosyal medya gönüllüleri Şebnem Yangın’a sürpriz bir organizasyon hazırladı. Ankara’da onlarca vosvos sahibi araçlarını rengarenk balonlarla süsleyip Şebnem Yangın için bir araya geldi. Eşi Yalçın Yangın’ın ‘Yemeğe gidiyoruz’ diyerek evden çıkardığı Şebnem Yangın, karşısında vosvos konvoyunu görünce büyük sevinç yaşadı. Şebnem Yangın, kendisi için hazırlanan “Kanseri yendim hayat kazandı” yazısının olduğu vosvosa eşiyle bindi ve konvoy eşliğinde tur atarak kutlama yaptı. Korna sesleri, el sallayan vatandaşlar ve alkışlarla desteklenen Ankara turu, Yangın’a unutulmaz bir an yaşattı. Vosvos konvoyunun ardından Şebnem Yangın ve eşi Yalçın Yangın çifti, kendileri için hazırlanan organizasyonda uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Yalçın Yangın, eşine sarılarak parmağına yüzük taktı.

‘ARTIK HAYATA BAKIŞIM DAHA FARKLI’’

Şebnem Yangın, “Doktorlarım son kontrolümde ‘Ne hastalığı? Hastalık diye bir şey yok. Bitti, geçti. Sen bunu yendin, başardın’ dediler. Çok mutlu oldum, mutluluktan ağladım ve bunu herkesle paylaşmak istedim. Herkes mutluluğuma eşlik etti. Şimdi hayata bakış açım daha farklı. Pozitif olmak istiyorum hep, hiçbir şeye üzülmemek, kafaya takmamak istiyorum. Hayatı gelişigüzel yaşamayı hedefliyorum” ifadelerini kullandı.