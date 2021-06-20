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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şebnem hemşirenin erkek arkadaşına, yeniden gözaltı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Şebnem hemşirenin erkek arkadaşına, yeniden gözaltı

Kaldığı otelin odasından düşerek hayatını kaybeden hemşire Şebnem Köker’in olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı T.B., serbest kalmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

İzmir’de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker (29), erkek arkadaşı T.B. (34) ile 7 Haziran’da İstanbul Kadıköy Moda’daki bir otelin 3. katındaki odada kalmaya başladı. T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, sabah saat 03.00 sıralarında otelin 3. katından demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tanık olarak ifade veren T.B., daha sonra savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. T.B. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Şebnem hemşirenin erkek arkadaşına, yeniden gözaltı

‘YATARKEN PAT DİYE SES DUYDUM’

T.B. sorgusunda, “Bana uyuyacağını söyledi. ‘Ben seni üzmeyeceğim’ dedi. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka odaya gittim. Camlar zaten açıktı, yatarken pat diye bir ses duydum. Cama koştum, aşağıda olduğunu gördüm. Suçsuzum” diyerek kendisini savundu. Hâkimlik mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama talebini reddedip serbest bıraktı.

T.B., savcılığın talimatı üzerine önceki gün yeniden gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgusunda daha önce verdiği ifadeye benzer ifade veren T.B., savcılığa sevk edildi.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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