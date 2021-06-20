Şebnem hemşirenin erkek arkadaşına, yeniden gözaltı

İzmir’de hemşire olarak çalışan Şebnem Köker (29), erkek arkadaşı T.B. (34) ile 7 Haziran’da İstanbul Kadıköy Moda’daki bir otelin 3. katındaki odada kalmaya başladı. T.B. ile tartışma yaşayan hemşire Köker, sabah saat 03.00 sıralarında otelin 3. katından demir korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tanık olarak ifade veren T.B., daha sonra savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. T.B. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.



‘YATARKEN PAT DİYE SES DUYDUM’

T.B. sorgusunda, “Bana uyuyacağını söyledi. ‘Ben seni üzmeyeceğim’ dedi. Seni görmek istemiyorum deyince ben başka odaya gittim. Camlar zaten açıktı, yatarken pat diye bir ses duydum. Cama koştum, aşağıda olduğunu gördüm. Suçsuzum” diyerek kendisini savundu. Hâkimlik mevcut delil durumunu göz önüne alarak tutuklama talebini reddedip serbest bıraktı.

T.B., savcılığın talimatı üzerine önceki gün yeniden gözaltına alındı. Emniyet’teki sorgusunda daha önce verdiği ifadeye benzer ifade veren T.B., savcılığa sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara