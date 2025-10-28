‘Sebepsiz’ saldırıya 10 yıl 10 ay hapis... Aslıhan’ı apartmana girerken bıçaklamıştı

Haberin Devamı

İstanbul Kağıthane’de Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (22), 23 Aralık 2023 günü yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y. ve arkadaşlarının eşyalarını yerleştirmesine yardım etmeye gitti. Aslıhan, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak yakındaki evine döndü. Kıyafetlerini değiştiren Zengin, daha sonra kahve içmek için gece saatlerinde tekrar Eren Y.’nin evine gitmek için yola çıktı. Apartmanın önüne geldiğinde kapının şifresini yanlış giren Zengin’in arkasından bir kişi koşarak yaklaştı. Aslıhan Zengin’in “Abi korkuttun beni” diyerek tepki verdiği kasklı kişi, genç kızı belinden bıçakladı. Saldırgan bıçağı peçeteye sarıp attıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Aslıhan’ın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına koştu. Ameliyata alınan Aslıhan’ın 3 organının zarar gördüğü öğrenildi. Aslıhan 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı ve günler sonra taburcu edildi. Aslıhan ifadesinde kendisini yaralayan kişinin evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söyledi. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek şüphelinin Murat Hürcan (36) olduğunu tespit etti. Hürcan gözaltına alındı. Zengin, Hürcan’ı önceden tanımadığını söyledi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Hürcan getirildi. Mahkeme, sanık Hürcan’ı 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

‘HİÇBİR CEZA ESKİ HALİNE GETİRMEYECEK’

Kararın ardından açıklamalarda bulunan baba Kenan Zengin (51), “Bu insanların kadınlardan, çocuklardan ve hayvanlardan uzak durması için elinden geleni yapsın bu devlet. Ben devletime güveniyorum. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum ancak hiçbir cezanın kızımı eski haline getirmeyeceği kesin. Malum böbreğinde ve bağırsağında hasar var. Bunlar onunla birlikte bir ömür boyu gidecek” dedi.