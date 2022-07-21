Sebep sır! Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest

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Mersin’in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Sahili’ndeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kökünden matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 29 Haziran günü 03.00 sıralarına ağaca asit benzeri bir sıvı enjekte ettiği güvenlik kamerasıyla saptanan kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı belirlendi.

Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf Soyak gözaltına alındı. Soyak, beraberindeki kişinin CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, yurtdışına çıkış yasağı koyularak, adli kontrol

tutuklama talep edildi

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Ağaca sıvı enjekte ederken güvenlik kamerasına yansıyan Yusuf Soyak savcılık ifadesinde Oğuzhan Çakır ile birlikte Serdar Salim Gökçek’in yanına gittiklerini, aldıkları emirle ağacı matkapla delerek zehir enjekte ettiklerini ileri sürdü. Çakır ise Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.

Gökçek de iddiaları reddetti.

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Salim Serdar Gökçek ile Oğuzhan Çakır’ın salıverilmesi kararına itiraz etti. Savcılık, Gökçek ile Çakır’ın tutuklanmasını talep etti.