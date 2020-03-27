Sebep Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Sebep kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı düşünüldüğünde anlamını bulmak mümkündür. Cümle içerisinde kullanılan sebep kelimesinin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Bunun yanında kelimelerin eş anlamları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de sebep kelimesidir. Peki, sebep kelimesinin anlamı nedir? Sebep kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizler için bu konuyu detayları ile birlikte ele aldık.
Sebep kelimesinin yakın anlamı bulunmaktadır. Sebep kelimesinin eş anlamlısı neden kelimesidir. Sebep kelimesinin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Sebep kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı şu şekildedir:
- Bir şeyin oluşabilmesi veya bir halde bulunmasına yol açan şey.
Yazılışları aynı fakat anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Sebep kelimesi de bunlardan birisidir. Sebep eş anlamlısı nedendir. Sebep kelimesi ve neden kelimesi aynı anlam barındırdığı için ikisi de birbirlerinin yerlerine kullanılabilir.
Sebep Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Sebep kelimesi eş anlamlısı ve anlamdaşı neden kelimesidir. Bu durumda cümle içerisinde kullanılan sebep kelimesi yerine aynı anlama gelen neden kelimesi de kullanılabilir.
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