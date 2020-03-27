Sebep kelimesinin yakın anlamı bulunmaktadır. Sebep kelimesinin eş anlamlısı neden kelimesidir. Sebep kelimesinin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Sebep kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlük anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin oluşabilmesi veya bir halde bulunmasına yol açan şey.

Sebep Eş Anlamlısı

Yazılışları aynı fakat anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Sebep kelimesi de bunlardan birisidir. Sebep eş anlamlısı nedendir. Sebep kelimesi ve neden kelimesi aynı anlam barındırdığı için ikisi de birbirlerinin yerlerine kullanılabilir.

Sebep Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş veya yakın anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Sebep kelimesi eş anlamlısı ve anlamdaşı neden kelimesidir. Bu durumda cümle içerisinde kullanılan sebep kelimesi yerine aynı anlama gelen neden kelimesi de kullanılabilir.