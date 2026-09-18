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Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var! Dev vurgun gün yüzüne çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Şebeke#Doktor#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 13:09

Afyonkarahisar'da doktor imzalarını taklit edip usulsüz şekilde yeşil reçeteli ilaçları temin eden şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu 23 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var Dev vurgun gün yüzüne çıktı

Uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenlenerek satıldığı iddialarına yönelik soruşturmada elde edilen yeni deliller ışığında 14 Eylül'de eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var Dev vurgun gün yüzüne çıktı

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'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' ile 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

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Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var Dev vurgun gün yüzüne çıktı

EVLERDEN SİLAH, FİŞEK VE UYUŞTURUCU MADDESİ ÇIKTI

Soruşturmanın devamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 155 sentetik ecza maddesi ve 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var Dev vurgun gün yüzüne çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı.

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Bir şehir bu olayla çalkalandı: Aralarında doktor ve hastane personelleri de var Dev vurgun gün yüzüne çıktı

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#Şebeke#Doktor#Dolandırıcılık

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