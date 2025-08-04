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Sebebi karşı çıkmaları... Sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giderken yakalandı

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#Adana#Saldırı#Sevgili
Sebebi karşı çıkmaları... Sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giderken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 10:01

Adana’da birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen Muhammed K. (36), 2 farklı kıyafet ve mont giymiş halde motosikletle seyir halindeyken polisin takibiyle yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Muhammed K. tutuklandı.

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Olay, 1 Ağustos saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye görevindeki Çukurova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.’yi (38) şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip, şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.’nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.

Sebebi karşı çıkmaları... Sevgilisinin ailesine silahlı saldırıya giderken yakalandı

ÜST ÜSTE 2 KIYAFET GİYMİŞ

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Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.’nin, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.’nin, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı. Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, “Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum. Bu nedenle silahı taşıyordum” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Ümit K.’ye ‘plakasız motosiklet kullanmak’ suçundan 15 bin 709 lira ceza kesildi. 

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#Adana#Saldırı#Sevgili

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