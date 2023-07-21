Sebebi enerji nakil hattı

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Rüzgârın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 18 arazöz, 1 dozer ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 4 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarına kadar sürdü. İncelemede, yangının enerji nakil hattındaki tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Gaziantep Nurdağı’nda önceki gün çıkan orman yangınında da 580 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde de dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu 1.5 saatte kontrol altına alındı.