Sebat Ne Demek? Sebat Etmek Nedir? Sebat Tdk Kelime Anlamı

Sebat; dilimize Arapçadan aktarılan Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu sözcüğün anlamı ise istikrar, sabır ve kararlılık kelimeleri ile bütünleştiriliyor. Ele aldığı bir işi sonuna kadar götüren kişilerin sebatkar kişiler olarak toplumda saygı ve sevgi kazanıyor.

Sebat Ne Demek?

Sebat kelimesi, kararlarında ve sözlerinde direngen olma durumu, verdiği kararları sonuna değin uygulama, bir işi sonuna kadar sürdürme anlamlarını taşımaktadır. Toplumda da genel olarak bu temel anlamları ile kullanımlarına rastlanmaktadır.

Sebat Etmek Nedir?

Sebat etmek, günlük yaşamda, sanatsal alanlarda konuşma ve yazınlarda karşımıza çıkan bir deyimdir. Deyimin kökü sebat kelimesi olup etmek fiili ile birleştirilmiştir. Sebat etmek;

- Olaylar ve işler karşısında kararlılık göstermek

- Sabretmek

- Sözünden ve kararından vazgeçmemek, dönmemek

- Bir işi sonuna kadar götürmek, bu hususta direnmek anlamlarına gelmektedir.

Örnek: Tıp alanında başarılı bir hekim olmak için hedeflerini belirleyerek, zor koşullar karşısında "sebat etmek" zorundasın.

Sebat kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan anlamı merak edilmektedir. Bu kelimenin TDK anlamı;

- Sözünden ya da kararlarından dönmeme

- Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme şeklinde ifade edilmektedir.