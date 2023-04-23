Sebastian’ın intikamı ölümle bitti

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MARDİN’de yaşayan ve Süryani olan Sebastian Aziz Çelikbaş’ın ailesi yıllar önce Şili’ye göç etmişti. Sebastian da 19 yıl önce Şili’de dünyaya gelmişti. Babası Şili’nin tanınmış işinsanı Rui Bueno’da yaşayan Semir Çelikbaş’tı. Sebastian, bundan 13 yıl önce eğitim için İstanbul’a gelmiş ve annesiyle birlikte yaşıyordu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyasal Bilimler Bülümü birinci sınıfa gidiyordu. Geçen şubat ayında Şili’ye giderek babasını ziyaret etmiş ve tekrar İstanbul’a dönmüştü.



SUÇLULARIN PEŞİNE DÜŞTÜ



Zeytinburnu’nda bazı torbacıların uyuşturucu sattırmak için kız arkadaşı ile yakınlık kurmaya çalıştıklarını duyuyordu. Bu duyumlar kısa süre sonra gerçeğe dönüşecekti. Polisin düzenlediği bir operasyonda kız arkadaşının da arasında bulunduğu bazı torbacılar gözaltına alındı. Kız arkadaşı da tutuklananlar arasındaydı. Sebastian bu duruma çok öfkelendi. Kız arkadaşını uyuşturucu işine bulaştıran kişilerden intikam almak istiyordu. Bu nedenle bir polis yeleği ve telsizi edindi. Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde onları aramaya başladı. 4 Nisan günü saat 22.30 sıralarında torbacılarla bağlantılı bir kişiyle sokakta tartıştı. Bu tartışmadan kısa süre sonra sokakta bir araç belirdi. Sebastian’ın yanına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı. Çelikbaş başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Çelikbaş, yoğun bakımda tedaviye alınırken polis saldırganların peşine düştü.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Polis olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma ve sorguda, Sebestian’a ateş açılan silahın tetiğini Ali Ceren’in (23) çektiği belirlendi. Aracın içinde bulunan arkadaşları da silahı, emniyette 9 suç kaydı bulunan Ali Ceren’in kullandığını söyledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Ali Ceren ve olay sırasında araçta bulunan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Cinayet aydınlatılmıştı ama Çelikbaş’ın hastanedeki yaşam savaşı sürüyordu. Çelikbaş, geçen çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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OLAY ŞİLİ’DE GÜNDEM OLDU

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Aziz Çelikbaş, bundan iki yıl önce Mustafa Sarıgül’ün liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Partisi’ne katılmıştı. Mustafa Sarıgül’le selfie çekmişti. Vefatının ardından ailesi taziyeleri Yeşilköy Süryani Kilisesi’nde kabul etti. Sebastian Aziz Çelikbaş ise önceki gün İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çelikbaş’ın öldürülmesi Şili’de büyük yankı buldu. Şili medyası cinayetle ilgili geniş haberlere yer verdi.