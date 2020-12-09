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Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Sebastian Coltescu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başakşehir maçının hakemi Coltescu'nun hayatı ve biyografisi

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Sebastian Coltescu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başakşehir maçının hakemi Coltescu'nun hayatı ve biyografisi
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Sebastian Coltescu'nun hayatı PSG Başakşehir karşılaşmasında yaptığı ırkçı söyleminin ardından gündeme geldi. Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı yaptığı skandal açıklamaya futbol dünyasından da tepkiler geldi. 2007'de FIFA listesinden çıkarılan ve Romanya'da İkinci Lig'e düşen Coltescu UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı. Peki, Sebastian Coltescu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Coltescu'nun hayatı ve biyografisi.

Sebastian Coltescu, Başakşehir maçında yaptığı skandal açıklamanın ardından gündemde yer almaya başladı. FIFA kokartlı olan Sebastian Coltescu, Romanya Futbol Federasyonu'nda tanınan hakemlerden birisidir. Peki, Sebastian Coltescu kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Constantin Sebastian Colţescu 6 Mayıs1977 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde dünyaya geldi. 2003 yılında Division A'ya yükseldi . 2006'da FIFA listesine eklendi ve UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Kupası'nda bir dizi maçta hakemlik yaptı. İlk çıkışını 17 Temmuz 2006'da Zrinjski ve Marsaxlokk arasındaki Intertoto maçında yaptı .

2007'de FIFA listesinden çıkarıldı ve Romanya'da İkinci Lig'e düştü. 2008'in sonunda ülkenin A hakemlerine geri dönmeyi başardı.

8 Aralık 2020'de Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ırkçılıkla suçlanan Colțescu, emekli futbolcu Pierre Webo'ya "Negru" sözünü sarf etti.

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