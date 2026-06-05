Sebahattin bey sözünü tutmadı... Madenciler paralarını alamadı

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Emniyet güçleri geniş çapta güvenlik önlemi alırken şirket yetkilileri alacakların hesaplara yatırıldığını duyurdu. Madenciler ise daha önce de benzer söz aldıklarını ancak yerine getirilmediğini vurgulayarak son işçinin alacakları yatırılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak için nisan ayında Eskişehir’den Ankara’ya yürümüş, 9 günlük açlık grevi yapmıştı. Eylemlerin ardından Çalışma, İçişleri ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü alınmıştı. Verilen söz ve taahhütlere rağmen Yıldızlar Holding Başkanı Sebahattin Yıldız, işçilerin haklarını ödemedi.