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Sebahattin bey sözünü tutmadı... Madenciler paralarını alamadı

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#Doruk Madencilik#Maden İşçieri#Yıldızlar Holding
Sebahattin bey sözünü tutmadı... Madenciler paralarını alamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

ÖDENMEYEN ücretleri, ücretsiz izin hakları ve tazminatları için geçen nisan ayında eylem yapan Doruk Madencilik işçileri, verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeniyle dün yeniden Ankara’ya geldi. 36 madenci şirketin önünde baretleriyle eylem başlattı.

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Emniyet güçleri geniş çapta güvenlik önlemi alırken şirket yetkilileri alacakların hesaplara yatırıldığını duyurdu. Madenciler ise daha önce de benzer söz aldıklarını ancak yerine getirilmediğini vurgulayarak son işçinin alacakları yatırılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

Sebahattin bey sözünü tutmadı... Madenciler paralarını alamadı

NE OLMUŞTU

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak için nisan ayında Eskişehir’den Ankara’ya yürümüş, 9 günlük açlık grevi yapmıştı. Eylemlerin ardından Çalışma, İçişleri ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü alınmıştı. Verilen söz ve taahhütlere rağmen Yıldızlar Holding Başkanı Sebahattin Yıldız, işçilerin haklarını ödemedi.

Sebahattin bey sözünü tutmadı... Madenciler paralarını alamadı

 

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#Doruk Madencilik#Maden İşçieri#Yıldızlar Holding

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