Sebahattin Bey paraları ödedi… Madenci kazandı

Haberin Devamı

Şirketin, tüm ödemeleri işçilerin hesaplarına yatırdığı ve sonradan ortaya çıkabilecek fazladan hakların da itiraz edilmeden eksiksiz ödeneceği konusunda kesin mutabakata vardığı duyuruldu. Bağımsız Maden-İş tarafından yapılan açıklamada, “Kazandık! Doruk Madencilik direnişimiz zaferle sonuçlanmıştır. Madencilerin tazminatları, yıllık izinleri, TİS farkları, yasadışı zorunlu ücretsiz izinde geçen sürelerin ücretleri işçilerin hesaplarına yatırılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sürdürdüğü sendikal haklara ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına ilişkin teftişin sonucunda ortaya çıkabilecek fazladan hakların da şirket tarafından itiraz edilmeksizin ödeneceği konusunda kesin mutabakata varılmıştır. Bizimle yürüyen halkımıza, madenci dostlarına teşekkür ederiz. Birlikte direndik, birlikte kazandık” denildi.