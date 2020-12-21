Şeb-i Yelda ne demek?
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Şeb-i Yelda’nın anlamı merak konusu oldu. 21 Aralık'a verilen isimlerden biri olan Şeb-i Yelda, birçok ritüeli de içerisinde barındırıyor. Şeb-i Yelda geleneği, İran’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Mazenderan eyaletinde de canlılığını korumaktadır. Peki, Şeb-i Yelda ne demek? İşte Şeb-i Yelda’nın anlamı ve gelenekleri hakkında bilgiler…
21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şebi Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır. Evvel-i Şeb-i Yelda ile Ahir-i Şeb-i Yelda arasındaki haftanın zirvesi olan 21 Aralık gündönümünde, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açı vermesi, Kuzey Yarımküre’de en uzun gece ile kışı başlatır. Uzun geceler 21 Mart Nevruz’a kadar kısala kısala devam edecektir.
Yakın coğrafyamızda, özellikle de İran’da, Azerbaycan’da halen -horrem ruz/kutlu gece olarak- yad edilen “Şeb-i Yelda” süresince mesela bereketi temsilen nar yenir, karpuzlar kesilir, davetler, eğlenceler tertip edilir.
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