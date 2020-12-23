Şeb-i Yelda baskını

İstanbul Esenyurt’ta, Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, önceki gece, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında, koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekâna bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masadakilerin de doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

‘HEPSİ PAKET SERVİS’ DEDİ

Mekânın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekân sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, "Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

ÖZEL MESAJLAŞMA PROGRAMI

Kafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi. Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ŞEB-İ YELDA NEDİR?

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda’dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır. İran’da yapılan kutlamalarda, aileler bir araya geliyor, başta karpuz ve nar olmak üzere çeşitli yiyecekler hazırlanıyor. Kutlamalar, şiirler, şarkılar eşliğinde sabahın ilk saatlerine kadar sürüyor.