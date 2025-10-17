SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu... Ankara yakın takipte

Haberin Devamı

12 Ekim’de Ankara’da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine MSB kaynakları şunları söyledi: “Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleşen 3’lü görüşmede Suriye’nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldı.

Haberin Devamı

TEK DEVLET, TEK ORDU

Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahip. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz.”

ASKERİ HASTANELER

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Bakanlık kaynakları, Gazze’deki ateşkes sonrası gündeme gelen “Gazze Görev Gücü”nde hangi unsurların yer alacağına dair şunları söyledi: “Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Haberin Devamı

1 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 15-17 Ekim tarihleri arasında Muharip Hava Kuvveti Komutanımız (Eskişehir) Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı’nı (Larissa) ziyaret etmektedir. Yine, 20-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan 111’inci Ana Jet Üssünden bir heyet 1’inci Ana Jet Üssümüzü (Eskişehir) ziyaret edecek, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeni turu ise 23 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELE

Son bir haftada 1 PKK’lı terörist daha teslim oldu, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 (Tel Rıfat: 278 / Menbic: 394) kilometreye ulaştı.