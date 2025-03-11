SDG Suriye Ordusu’na katıldı: Bölgede neler değişecek? Türkiye açısından anlamı ne? ‘Bu süreç Ahmed Şara'nın elini güçlendirebilir ama...’

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İmzalanan anlaşma sekiz maddeyi içeriyor. Anlaşmanın birinci maddesinde “Tüm Suriyelilerin siyasi süreç ve devlet kurumlarındaki temsil ile katılımının, etnik ve dini kimliklerine bakılmadan garanti altına aldığı” ifade ediliyor.



İkinci maddede ise “Kürt toplumu, Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası” olarak tanınıyor ve “vatandaş olma hakları dahil, tüm anayasal hakları” garanti altına alınıyor.



‘YENİ SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN GERÇEK BİR FIRSAT’



SDG komutanı Mazlum Abdi’nin X hesabından yaptığı açıklamada ise anlaşmanın, “Yeni Suriye'nin inşası için gerçek bir fırsat sunduğu” ifade edildi. Abdi, Suriye halkının adalet ve istikrar beklentisini yansıtan bir geçiş sürecinin garanti edilmesi için “SDG'nin önemli bir dönemde Suriye yönetimiyle birlikte çalıştığını” belirtti.





DİĞER MADDELERDE NELER YER ALIYOR?

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Bu anlaşmayla birlikte artık ülkede SDG kontrolü altındaki zengin petrol ve gaz sahalarının kontrolü devlete geçecek. Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere Suriye devleti yönetimine entegre edilecek. Ayrıca SDG,hükümeti desteklemeyi de kabul etti.Anlaşma aynı zamanda yerlerinden olan Suriyelilerin, evlerine geri dönüşünün sağlanması başlığını da içeriyor. Maddeler arasında bölünme çağrılarının, nefret söylemlerinin ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi de yer alıyor. Anlaşmanın son maddesi ise kurulacak komitelerin anlaşmanın 2025 sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmasını içeriyor.

‘BU SÜREÇ AHMET ŞARA YÖNETİMİNİN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR’



Yaşanan sürece dair görüşlerini paylaşan Emekli Deniz Kurmay Albay ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Yavuz, “Suriye’nin kıyı bölgesinde 6 Mart’tan bu yana devam eden çatışmalarda çoğu sivil yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte, özellikle Aleviler üzerine rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen toplu kıyımlara dair bazı yayınlar yayımlandı. Anladığım kadarıyla, rejim güçlerinin iç güvenlik konusunda tecrübesiz olmaları, orantısız güç kullanımını beraberinde getirdi. Bu durum, tıpkı Esad dönemi sonrası Arap Baharı'nda yaşanan olaylarda olduğu gibi, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı aşırı şiddet kullanmasına benzer bir tablo oluşturdu” dedi ve şöyle devam etti:

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“Bu çatışmalar sonucunda 1000'in üzerinde insan hayatını kaybetti, bunlardan yaklaşık 200'ü ise silahlı gruplar arasındaki karşılıklı çatışmalar sonucu öldü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu durum üzerine acil bir toplantı düzenleme kararı almıştı. Böyle bir ortamda, SDG’nin ülkenin yeni yönetiminin kurumlarına entegre olmayı kabul etmesi Şara yönetiminin elini güçlendirebilir.”





TÜRKİYE AÇISINDAN DA ÖNEMLİ BİR GELİŞME

ABD BÖLGEDEN ÇEKİLECEK Mİ?

UZLAŞMANIN DOLAYLI YOLDAN DA OLSA ÖCALAN’IN MEKTUBUYLA BAĞLANTISI OLABİLİR

“Her ne kadar anlaşma 8 madde olarak belirtilse de bu anlaşmanın uygulanabilmesi için oluşturulacak yürütme komitesine, anlaşmanın bu yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çaba göstermesi talimatı verildi” diyen Prof. Dr. Celalettin Yavuz,dedi.Ayrıca Prof. Dr. Celalettin Yavuz,ifadelerini kullandı.“Eğer anlaşma böyle ilerlerse, ABD’nin de bölgedeki askerlerini çekmesi söz konusu olacaktır” diyen Prof. Dr. Celalettin Yavuz,ifadelerini kullandı.Bu sürecin geçtiğimiz günlerde açıklanan bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mektubuyla dolaylı bir bağlantısı olduğunu da düşünen Prof. Dr. Celalettin Yavuz,ifadelerini kullandı.